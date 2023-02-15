У яких країнах краще не залишати чайові, щоб не нажити собі проблем: список

У світі є низка туристичних точок, де з культурної точки зору не заведено залишати чайові, а в деяких випадках навіть незаконно.

Щороку мільйони туристів відвідують інші країни й витрачають гроші на ресторани, аби скуштувати місцеву кухню. Такий звичний для нас ритуал, як подяка офіціанту у вигляді чайових, у деяких країнах може створити проблеми відпочивальникам.

Китай

У материковому Китаї не заведено залишати "подяку" у ресторанах чи кафе. А от чайові в аеропортах та інших установах навіть є незаконними.

Туристам важливо зважати на місцеві традиції і перед тим, як залишати гроші офіціанту, перевірити політику ресторану. Багато місць забороняють відвідувачам давати чайові.

Якщо ви дійсно дуже хочете висловити подяку персоналу, то скажіть їм кілька приємних слів або напишіть записку.

Хоча чайові в Китаї не є загальноприйнятою практикою, втім приватним водіям, таксистам, екскурсоводам і носіям у готелі можна залишати кілька доларів у знак вдячності за виконані послуги.

Японія

В Японії чайові часто сприймають як настирливість або грубість зі сторони туриста. Це пов’язано з тим, що багато ресторанів вважають, що клієнти вже платять за гарне обслуговування, відвідуючи їхній заклад.

Бувають навіть випадки, коли персонал думає, що гість закладу випадково забув свої гроші за столиком і можуть наздогнати його, аби повернути залишені чайові.

Якщо хочете віддячити офіціанту, то краще після трапези акуратно складіть на столі використані серветки, столове приладдя і тарілки.

Туристам також радять замість класичних чайових подарувати персоналу маленькі сувеніри, такі як листівки чи значок.

Нова Зеландія та Австралія

Експерти говорять, що чайові в Австралії не є обов'язковими, але, звичайно, вітаються.

Якщо ви вечеряєте великою компанією і замовили кілька страв, то можна залишити офіціанту чайові у сумі 10% від рахунку.

Традиція залишати чайові виникла колись через потребу продемонструвати вдячність за гарне обслуговування, а також, аби трішки підвищити заробітну платню у цій галузі. Втім зараз офіціанти не покладаються на чайові, як форму доходу.