У Києві спритні домушники ставлять мітки на квартири (відео)

У Києві на відео потрапили злодії-домушники за "розміткою квартир"
У Києві попався на приховану камеру один з нахабних квартирних злодіїв, який проник у під'їзд і розставляв мітки по квартирах.
Відео з "роботою" зловмисника з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.
За цим заняттям "героя" застукали на Оболоні за адресою вулиця Петра Калнишевського. У мережі просять жителів Києва бути акуратніше.
"Тут вночі по Калнишевського, 6, бродили якісь домушники і мітки ставили. Будьте обережними і бережіть своє житло", - підписане відео.
На кадрах видно, як молодий чоловік заходить в ліфт, а потім вже на поверсі робить якісь маніпуляції з дверними ручками квартир.
Хлопців, тут вночі по Калнишевського, 6, бродили якісь домушники і мітки ставили. Будьте обережними і бережіть своє житло.Опубліковано Київ Оперативний Субота, 12 вересня 2020 р.
У Києві злодії ходять по домівках і ставлять мітки (відео: facebook.com/KyivOperativ)
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