В Киевскую область привезут специальные модульные домики: как они выглядят

Специальные мобильные домики уже доставлены на Закарпатье и в ближайшее время их доставят в Киевскую область – для жителей Бучи, Гостомеля и других городов.

Домики были переданы Центром George E. Pataki Leadership Center и Фонд помощи Украине The Ukrainian relief found в виде гуманитарной помощи. Сейчас уже в Украину прибыло уже 18 таких домиков.

"Модельные сооружения могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях. Домики монтируются буквально за несколько минут, быстро и легко транспортируются, в них есть все необходимые элементы для поселения семей на определенный период", - сказано в сообщении.

В ближайшее время количество таких домиков может быть увеличено.

Как выглядят такие домики:

Раньше такие жилые контейнеры разворачивали в США для жителей, которые пострадали от природных катаклизмов.