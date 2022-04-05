В Киевскую область привезут специальные модульные домики: как они выглядят

В результате военной агрессии России против Украины часть жителей осталась без своих домов. В Киевской области много домов разрушены полностью или без капитального ремонта они пока непригодны для жизни. В ближайшее время для украинцев передадут специальные модульные домики.
Об этом сообщили в Центре подготовки гражданской подготовки в Facebook.
Специальные мобильные домики уже доставлены на Закарпатье и в ближайшее время их доставят в Киевскую область – для жителей Бучи, Гостомеля и других городов.
Домики были переданы Центром George E. Pataki Leadership Center и Фонд помощи Украине The Ukrainian relief found в виде гуманитарной помощи. Сейчас уже в Украину прибыло уже 18 таких домиков.
"Модельные сооружения могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях. Домики монтируются буквально за несколько минут, быстро и легко транспортируются, в них есть все необходимые элементы для поселения семей на определенный период", - сказано в сообщении.
В ближайшее время количество таких домиков может быть увеличено.
Как выглядят такие домики:
Раньше такие жилые контейнеры разворачивали в США для жителей, которые пострадали от природных катаклизмов.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно подать заявку на компенсацию за потерянное жилье через приложение Дія.
А также мы сообщали о том, что появилась инструкция, как зафиксировать повреждение жилья или разрушение.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.