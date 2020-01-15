В киевской школе директор запретила родителям собирать деньги

Собирание денег в киевских школах всегда было обычным делом для многих учеников и их родителей, но с 7 октября 2019 года столичные власти запретили учителям и работникам учебных заведений заниматься сбором средств. При этом родители могли это делать, но новый директор киевской школы запретила родителям собирать деньги.

На дверях школы №173 появилось объявление, в котором говорится о том, что сбор средств на территории учебного заведения строго запрещен. При этом если директор узнает о сборе средств, то сообщит об этом в полицию.

Приказ в школе №173 (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Стоит отметить, что такую инициативу проявила новый директор школы Ирина Януш, которая приступила к своим обязанностям 2 января 2020 года. При этом несмотря на такой приказ, в Viber-чатах родительского комитета продолжают "гулять" реквизиты фондов, куда родители просят переводить средства. Об этом говорится в группе "Родители SOS" в Facebook.

Многие пользователи сети поддержали и инициативу директора школы, и они уверены, что такие приказы должны быть во всех столичных учебных заведениях.

Стоит отметить, что родители могут сдавать деньги на нужды школы, но это уже делается по собственному желанию. При этом они могут сдавать ту сумму, которую сами считают нужной. Вся благотворительная помощь должна перечисляться на специальный счет районных управлений. Родители могут указать, на что именно они пересылают средства.

Некоторые родители считают, что "поборы" никуда не денутся, просто родительский комитет не будет получать свой процент. Другие же уверены, что сборы денег необходимы, чтобы в классах было чисто, их детей охраняли и процесс обучения проходил на высшем уровне.