В киевской подземке нашли труп женщины: детали ЧП в метро (фото)

Фото: полиция (РБК-Украина)

О жуткой находке ночью полиции сообщил прохожий

В Киеве в подземке возле входа на станцию метро "Лыбедская" в Голосеевском районе был обнаружен труп женщины. О жуткой находке полиции рассказал мужчина около трех часов ночи 26 октября. Об этом передает "Информатор".

Прохожий заметил тело женщины без явных признаков жизни, после чего позвонил правоохранителям.

Предварительно было установлено, что речь идет не об убийстве - на теле женщины не было обнаружено следов насилия.

Ориентировочно умершей около 60 лет. Возле нее в подземном переходе находились коробки с вещами и одеждой. Скорее всего, женщина ночевала в подземке, не имея определенного места жительства.

В Киеве в подземном переходе метро "Лыбедская" обнаружили труп женщины (Фото: kiev.informator.ua)

На месте работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. О точных причинах смерти будет известно позже.

Как сообщалось ранее, в Киеве в сентябре недалеко от улицы Маршала Конева, 8 в озере обнаружили бездыханное тело женщины. Очевидцы заметили труп погибшей на поверхности воды в 5-7 метрах от берега. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет.