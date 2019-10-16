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На Волыни нашли тело чиновника, которого искали всей Украиной

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 18:41
На Волыни нашли тело чиновника, которого искали всей Украиной
Алексей Веремийчик мертв (Facebook)

Тело пропавшего на рыбалке чиновника нашли в озере

В Волынской области нашли тело пропавшего директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика. Труп чиновника обнаружили в озере Любязь. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина исчез еще в субботу, 12 октября и с тех пор его искали всей Украиной. Известно, что Алексей поехал на рыбалку в компании с тремя друзьями, а лодка внезапно перевернулась.

Трое друзей остались у лодки, а Веремийчик решил поплыть, чтобы позвать на помощь людей. После этого он исчез. Пропавшего чиновника искали пять дней спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров. Люди искали его даже на вертолете, прочесывая территорию.

Алексей Веремийчик руководил в Луцком горсовете департаментом семьи, молодежи и спорта. У него осталась жена и маленькая дочь.

На Волыни нашли тело чиновника, которого искали всей УкраинойАлексей Веремийчик мертв (Facebook)

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