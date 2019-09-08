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В озере Киева обнаружили тело женщины: подробности таинственной смерти

STYLERПроисшествия    08.09.2019 - 12:37
В озере Киева обнаружили тело женщины: подробности таинственной смерти
Бездыханное тело женщины обнаружили в озере Киева (фото: РБК-Украина)

Труп погибшей обнаружили на поверхности воды в 5-7 метрах от берега

В Киеве 8 сентября недалеко от улицы Маршала Конева, 8 в озере обнаружили бездыханное тело женщины. Вызов на линию "102" поступил около 07:20. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

Очевидцы заметили труп погибшей на поверхности воды в 5-7 метрах от берега и сообщили спасателям. Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть.

Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет. Она была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли. На противоположном берегу нашли рюкзак, который, возможно, принадлежит погибшей. Подробности инцидента выясняются.

В озере Киева обнаружили тело женщины (фото: kiev.informator.ua)

Мы писали, что ранее в озере Киева обнаружили бездыханное тело мужчины. Прохожие тут же принялись вызывать спасателей, однако по их прибытию оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Напомним, что ректору ТНЭУ Андрею Крысоватому, который находится в больнице в тяжелом состоянии после покушения, медики ампутировали кисть левой руки, а его жена Оксана потеряла глаз.

Также сообщалось, что в Киеве совершили нападение на тогдашнего народного депутата Виталия Куприя. Неизвестные забрызгали нардепу лицо слезоточивым газом и облили жидкостью похожей на экскременты.

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