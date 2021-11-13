В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить

В Киевской области усилили карантинные ограничения, и с субботы, 13 ноября, стали действовать более строгие правила для всех видов общественного транспорта - для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажиры должны иметь документ о COVID-безопасности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.
С сегодняшнего граждан будут пускать в общественный транспорт в регионе только при наличии:
При этом никаких изменений в графике курсирования общественного транспорта в Киевской области не предусматривается.
В облгосадминистрации объяснили, что такое "непопулярное, но крайне необходимое решение" об ужесточения правил было принято по результатам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Напомним, что в самом Киеве общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) также работает для COVID-безопасных пассажиров.
Наличие аналогичных документов при посадке не проверяют, но в салон внезапно могут нагрянуть с контролем. Тем, у кого справок нет, грозит 17 тысяч гривен штрафа.
Также мы писали, что в Украине с 11 ноября начались рейды против нелегальных пассажирских перевозчиков.
Добавим, перед этим мы рассказывали о проверках COVID-сертификатов в транспорте Киева и как работают рейды в столице.