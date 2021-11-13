В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить

С сегодняшнего граждан будут пускать в общественный транспорт в регионе только при наличии:

сертификата о вакцинации от COVID-19

или негативного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс), полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки,

или справки о выздоровлении, действительность которой подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием приложения "Дия".

При этом никаких изменений в графике курсирования общественного транспорта в Киевской области не предусматривается.

В облгосадминистрации объяснили, что такое "непопулярное, но крайне необходимое решение" об ужесточения правил было принято по результатам заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, что в самом Киеве общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) также работает для COVID-безопасных пассажиров.

Наличие аналогичных документов при посадке не проверяют, но в салон внезапно могут нагрянуть с контролем. Тем, у кого справок нет, грозит 17 тысяч гривен штрафа.