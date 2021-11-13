У Київській області запрацювали нові карантинні правила для транспорту: хто може їздити

У Київській області посилили карантинні обмеження, і з суботи, 13 листопада, стали діяти більш суворі правила для всіх видів громадського транспорту - для проїзду в автобусах, маршрутках і електричках пасажири повинні мати документ про COVID-безпеку.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської ОДА.
Відсьогодні громадян пускатимуть у громадський транспорт у регіоні лише за наявності:
При цьому жодних змін у графіку курсування громадського транспорту в Київській області не передбачається.
В облдержадміністрації пояснили, що таке "непопулярне, але вкрай необхідне рішення" про посилення правил було схвалено за результатами засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.
Нагадаємо, що в самому Києві громадський транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї і маршрутки) також працює для COVID-безпечних пасажирів.
Наявність аналогічних документів при посадці не перевіряють, але в салон раптово можуть нагрянути з контролем. Тим, у кого довідок немає, загрожує 17 тисяч гривень штрафу.
Також ми писали, що в Україні з 11 листопада почалися рейди проти нелегальних пасажирських перевізників.
Додамо, перед цим ми розповідали про перевірки COVID-сертифікатів у транспорті Києва та як працюють рейди в столиці.