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У Київській області запрацювали нові карантинні правила для транспорту: хто може їздити

Автор: Володимир Костирін

У Київській області посилили карантинні обмеження, і з суботи, 13 листопада, стали діяти більш суворі правила для всіх видів громадського транспорту - для проїзду в автобусах, маршрутках і електричках пасажири повинні мати документ про COVID-безпеку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської ОДА.

Відсьогодні громадян пускатимуть у громадський транспорт у регіоні лише за наявності:

  • сертифіката про вакцинацію від COVID-19
  • або негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес), отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки,
  • або довідки про одужання, дійсність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням додатка "Дія".

При цьому жодних змін у графіку курсування громадського транспорту в Київській області не передбачається.

В облдержадміністрації пояснили, що таке "непопулярне, але вкрай необхідне рішення" про посилення правил було схвалено за результатами засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Нагадаємо, що в самому Києві громадський транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї і маршрутки) також працює для COVID-безпечних пасажирів.

Наявність аналогічних документів при посадці не перевіряють, але в салон раптово можуть нагрянути з контролем. Тим, у кого довідок немає, загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Також ми писали, що в Україні з 11 листопада почалися рейди проти нелегальних пасажирських перевізників.

Додамо, перед цим ми розповідали про перевірки COVID-сертифікатів у транспорті Києва та як працюють рейди в столиці.

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Київська областьсертифікат вакцинаціїКарантин