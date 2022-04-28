В Киевской области возобновили работу больницы: список адресов

Медицинские учреждения в Киевской области после оккупации возобновили свою работу.
Какие больницы снова помогают людям рассказали в Киевской областной администрации.
Бородянка
Полностью восстановлена работа больницы, как и до начала военных действий, а также всех амбулаторий.
Макаров
В больнице возобновлена работа поликлиники, рентген-кабинета, лаборатории, травмпункта, приемного отделения, на базе реанимации открыт дневной стационар. Больница работает на амбулаторный и консультативный прием.
Сформированы мобильные бригады (хирург, травматолог, терапевт), при необходимости обслуживающие население общины. Также функционируют 8 амбулаторий из 9-ти.
Ирпень
Возобновлена работа структурных подразделений Ирпенской центральной городской больницы, осуществляется амбулаторный и консультативный прием.
Работают амбулатория №1 в г. Ирпене, а также в селах Михайловка-Рубежовка, Коцюбинском, Козинке, Диброве. С 25 апреля возобновлена в режиме дежурства амбулатория №7 в г. Ирпене.
Буча
Полностью восстановлена работа всех амбулаторий.
Как мы ранее писали, врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди.