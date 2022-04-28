RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області відновили роботу лікарні: список адрес

Які лікарні в Київській області працюють (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медичні заклади в Київській області після окупації відновили свою роботу.

Які лікарні знову допомагають людям розповіли в Київської обласної адміністрації.

Список працюючих лікарень у Київській області

Бородянка

Повністю відновлена робота лікарні, як і до початку військових дій, а також всіх амбулаторій.

Макаров

У лікарні відновлено роботу поліклініки, рентген-кабінету, лабораторії, травмпункту, приймального відділення, на базі реанімації відкрито денний стаціонар. Лікарня працює на амбулаторний та консультативний прийом.

Сформовані мобільні бригади (хірург, травматолог, терапевт), при необхідності обслуговуючі населення громади. Також функціонують 8 амбулаторій з 9-ти.

Ірпінь
Відновлено роботу структурних підрозділів Ірпінської центральної міської лікарні, здійснюється амбулаторний та консультативний прийом.

Працюють Амбулаторія №1 у м. Ірпені, а також у селах Михайлівка-Рубежівка, Коцюбинському, Козинці, Діброві. З 25 квітня відновлено в режимі чергування амбулаторію №7 у м.Ірпені.

Буча
Повністю відновлена робота всіх амбулаторій.

Як ми раніше писали, лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем у грудях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ