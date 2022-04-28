У Київській області відновили роботу лікарні: список адрес

Медичні заклади в Київській області після окупації відновили свою роботу.
Які лікарні знову допомагають людям розповіли в Київської обласної адміністрації.
Бородянка
Повністю відновлена робота лікарні, як і до початку військових дій, а також всіх амбулаторій.
Макаров
У лікарні відновлено роботу поліклініки, рентген-кабінету, лабораторії, травмпункту, приймального відділення, на базі реанімації відкрито денний стаціонар. Лікарня працює на амбулаторний та консультативний прийом.
Сформовані мобільні бригади (хірург, травматолог, терапевт), при необхідності обслуговуючі населення громади. Також функціонують 8 амбулаторій з 9-ти.
Ірпінь
Відновлено роботу структурних підрозділів Ірпінської центральної міської лікарні, здійснюється амбулаторний та консультативний прийом.
Працюють Амбулаторія №1 у м. Ірпені, а також у селах Михайлівка-Рубежівка, Коцюбинському, Козинці, Діброві. З 25 квітня відновлено в режимі чергування амбулаторію №7 у м.Ірпені.
Буча
Повністю відновлена робота всіх амбулаторій.
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