У Київській області відновили роботу лікарні: список адрес

Список працюючих лікарень у Київській області

Бородянка

Повністю відновлена робота лікарні, як і до початку військових дій, а також всіх амбулаторій.



Макаров

У лікарні відновлено роботу поліклініки, рентген-кабінету, лабораторії, травмпункту, приймального відділення, на базі реанімації відкрито денний стаціонар. Лікарня працює на амбулаторний та консультативний прийом.

Сформовані мобільні бригади (хірург, травматолог, терапевт), при необхідності обслуговуючі населення громади. Також функціонують 8 амбулаторій з 9-ти.



Ірпінь

Відновлено роботу структурних підрозділів Ірпінської центральної міської лікарні, здійснюється амбулаторний та консультативний прийом.

Працюють Амбулаторія №1 у м. Ірпені, а також у селах Михайлівка-Рубежівка, Коцюбинському, Козинці, Діброві. З 25 квітня відновлено в режимі чергування амбулаторію №7 у м.Ірпені.

Буча

Повністю відновлена робота всіх амбулаторій.