В Киевской области возобновили работу больницы: список адресов

Медицинские учреждения в Киевской области после оккупации возобновили свою работу.

Какие больницы снова помогают людям рассказали в Киевской областной администрации.

Список работающих больниц в Киевской области

Бородянка

Полностью восстановлена ​​работа больницы, как и до начала военных действий, а также всех амбулаторий.



Макаров

В больнице возобновлена ​​работа поликлиники, рентген-кабинета, лаборатории, травмпункта, приемного отделения, на базе реанимации открыт дневной стационар. Больница работает на амбулаторный и консультативный прием.

Сформированы мобильные бригады (хирург, травматолог, терапевт), при необходимости обслуживающие население общины. Также функционируют 8 амбулаторий из 9-ти.



Ирпень

Возобновлена ​​работа структурных подразделений Ирпенской центральной городской больницы, осуществляется амбулаторный и консультативный прием.

Работают амбулатория №1 в г. Ирпене, а также в селах Михайловка-Рубежовка, Коцюбинском, Козинке, Диброве. С 25 апреля возобновлена ​​в режиме дежурства амбулатория №7 в г. Ирпене.

Буча

Полностью восстановлена ​​работа всех амбулаторий.