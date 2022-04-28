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В Киевской области возобновили работу больницы: список адресов

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Четверг 28 апреля 2022 10:08
В Киевской области возобновили работу больницы: список адресов Какие больницы в Киевской области работают (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Медицинские учреждения в Киевской области после оккупации возобновили свою работу.

Какие больницы снова помогают людям рассказали в Киевской областной администрации.

Список работающих больниц в Киевской области

Бородянка

Полностью восстановлена ​​работа больницы, как и до начала военных действий, а также всех амбулаторий.

Макаров

В больнице возобновлена ​​работа поликлиники, рентген-кабинета, лаборатории, травмпункта, приемного отделения, на базе реанимации открыт дневной стационар. Больница работает на амбулаторный и консультативный прием.

Сформированы мобильные бригады (хирург, травматолог, терапевт), при необходимости обслуживающие население общины. Также функционируют 8 амбулаторий из 9-ти.

Ирпень
Возобновлена ​​работа структурных подразделений Ирпенской центральной городской больницы, осуществляется амбулаторный и консультативный прием.

Работают амбулатория №1 в г. Ирпене, а также в селах Михайловка-Рубежовка, Коцюбинском, Козинке, Диброве. С 25 апреля возобновлена ​​в режиме дежурства амбулатория №7 в г. Ирпене.

Буча
Полностью восстановлена ​​работа всех амбулаторий.

Как мы ранее писали, врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди.

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