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У Київській області відновили роботу лікарні: список адрес

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Четвер 28 квітня 2022 10:08
У Київській області відновили роботу лікарні: список адрес Які лікарні в Київській області працюють (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медичні заклади в Київській області після окупації відновили свою роботу.

Які лікарні знову допомагають людям розповіли в Київської обласної адміністрації.

Список працюючих лікарень у Київській області

Бородянка

Повністю відновлена робота лікарні, як і до початку військових дій, а також всіх амбулаторій.

Макаров

У лікарні відновлено роботу поліклініки, рентген-кабінету, лабораторії, травмпункту, приймального відділення, на базі реанімації відкрито денний стаціонар. Лікарня працює на амбулаторний та консультативний прийом.

Сформовані мобільні бригади (хірург, травматолог, терапевт), при необхідності обслуговуючі населення громади. Також функціонують 8 амбулаторій з 9-ти.

Ірпінь
Відновлено роботу структурних підрозділів Ірпінської центральної міської лікарні, здійснюється амбулаторний та консультативний прийом.

Працюють Амбулаторія №1 у м. Ірпені, а також у селах Михайлівка-Рубежівка, Коцюбинському, Козинці, Діброві. З 25 квітня відновлено в режимі чергування амбулаторію №7 у м.Ірпені.

Буча
Повністю відновлена робота всіх амбулаторій.

Як ми раніше писали, лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем у грудях.

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