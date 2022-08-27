В Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем (видео)

У 54-летнего мужчины были частично парализованы конечности и спутанная речь. Полицейские срочно доставили водителя в больницу Боярки, где ему поставили диагноз - инсульт.

В частности, мужчину вовремя доставили в медицинское учреждение, где он получил необходимую помощь.

Благодаря полицейским Александру Яценко и Алексею Гусакову, которые быстро сориентировались, остановили авто и отвезли мужчину в больницу, удалось избежать тяжелых последствий на дороге.

Каковы предвестники инсульта

Пациенты могут испытывать ухудшение состояния здоровья, что свидетельствует о дальнейшем возникновении инсульта, еще за 3 месяца до него.

Бить тревогу следует, если в течение указанного срока проявлялись первые признаки в виде таких симптомов:

Сильное повышение артериального давления;

Резкая головная боль, распространяющаяся по всей голове;

Приступы головокружения;

Ухудшение памяти;

Слабость во всем теле, снижение физической активности;

Периодический или постоянный шум в ушах;

Расстройства сна.

Обычно люди не обращают внимания на указанные симптомы, поскольку они возникают не каждый день и быстро проходят. Поэтому пациенты списывают все на усталость и другие физиологические факторы.



