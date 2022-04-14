В Киевской области подорожал проезд в маршрутках: названы причины и новая цена

Цена на проезд в пригородных маршрутках поднялась до 19 гривен. По городу цена поездки стоит – 10 гривен, по населенному пункту в области – 10 гривен.

Однако есть и хорошая новость – перевозчики восстанавливают сообщение маршруток, которое было прервано из-за военных действий в Киевской области и совсем скоро маршрутки снова будут ездить из столицы в города-спутники.

Транспорт уже ездит, но с большими интервалами

Как сообщают в Ассоциации перевозчиков Киевской области, сейчас транспорт ходит с большим интервалом – от получаса до часа.

"Ряд перевозчиков уже возобновляет движение маршруток на Киев. Но пока с очень большим интервалом движения. Он составляет полчаса между выездом маршруток, а начинали мы с интервалом в один час. Процесс восстановления транспортного сообщения идет", – сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он добавил, что на следующей неделе маршрутки начнут курсировать с Иванковского района на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами.

У перевозчиков масса проблем из-за обстрелов и боев в Киевской области. Часть подвижного состава была просто уничтожена. В Ирпене сгорел целый парк новых маршруток.

На дорогах полно осколков и часть маршруток в первые дни маршрутов просто вышла из строя – повредили шины. С ремонтом автомобилей сейчас большие сложности.

Вторая проблема – отсутствие водителей. Часть задействована в территориальной обороне, часть из них находится на фронте.

Третья проблема – дефицит солярки.

Общественному транспорту нужна отдельная полоса движения

Кроме того, ускорению маршрутов не способствуют блокпосты. Там водители тратят очень много времени, так как им приходится стоять в общей очереди на проверку документов.

Павленко призвал выделить для общественного транспорта отдельную полосу, чтобы ускорить проезд.

"Мы хотим просить власти, чтобы была выделена отдельная полоса для проезда общественного транспорта. Это необходимо для удобного и быстрого проезда блокпостов, где проводится проверка документов. На это тратится очень много времени, поскольку маршрутки стоят в общей очереди. Учитывая потоки автотранспорта, который возвращается в Киев, с этим есть определенные сложности", - заявил глава Ассоциации перевозчиков.

Большинство пассажиров сейчас – работники критической инфраструктуры: ремонтники, медики, электрики, сотрудники хлебзаводов.

Подорожание проезда и причины

С 14 апреля подорожают маршрутки для жителей Петропавловской Борщаговки. Стоимость проезда составит 19 гривен. Объявления об этом висят во всех салонах транспортных средств. Ранее поездка от станции метро Академгородок до Петропавловской Борщаговки обходилась в 13 гривен.

Многие жители поселка высказали недовольство и пишут, что придется пересаживаться на скутеры и велосипеды, так как зарплат не хватит на поездки по такой цене. Некоторые готовы даже пешком ходит до метро – около 7 км.

Перевозчики объясняют, что повышение стоимости проезда – вынужденная мера и никакой сверхприбыли они от этого не получат.

"Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать. Пусть критиканы, которым не нравятся такие тарифы, берут кредиты, покупают автобусы и возят людей", – возмущается Алексей Павленко.

Он объяснил, что каждый день автобус из Борисполя проезжает 400 км по маршруту. Для этого нужно 60 л топлива, а по нынешним ценам – это 2400 гривен.

"Вы представляете, какой нужен пассажиропоток, чтобы водителю заправить вечером этот автобус? Я уже не говорю о том, что если автобус поломается, то его просто нечем будет ремонтировать. Но мы ездим, несмотря на взорванные мосты, осколки на дорогах. Перевозчики поднимают стоимость проезда в разных районах области. Без транспорта мы никакую экономику не поднимем. Без транспорта никто не сможет ходить на работу, учиться. Сейчас сумасшедшая гиперинфляция, и в условиях войны даже эти шесть гривен уже обесценены. И с их помощью проблему уже не решить, только выживать", – поясняет Алексей Павленко.