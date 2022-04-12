В Киеве изменили график работы метро: подробности

Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.

Об этоми сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - резюмировали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости.

Без остановки поезда будут следовать по таким станциям:

В настоящее время движение поездов:

Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.

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