В Киеве изменили график работы метро: подробности
Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.
Об этоми сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Организовано движение поездов:
- от станции "Вокзальная" до станции "Академгородок";
- от станции "Театральная" до станции "Академгородок".
В настоящее время движение поездов:
- красная линия от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная"
- синяя линия – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
- зеленая линия от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"
Работа пересадочных узлов:
- "Золотые ворота"- "Театральная"
- "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"
Без остановки поезда будут следовать по таким станциям:
- "Майдан Независимости"
- "Кловская"
В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости.
"Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.
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