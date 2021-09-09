В Киевской области нашли останки динозавра: что говорят об этом ученые

В Киевской области обнаружили окаменелости динозавра. Ученые нашли кости на глубине 30 метров в Малинском карьере. По предварительным данным, этим костям не менее 40 миллионов лет.

"Кости найдены на глубине 30 метров в Малинском карьере, в Киевской области. Также там была найдена вершина зуба, возможно, динозавра такого же возраста, как и кости. Это – единственная находка на сегодняшнее время, которая подтверждает, что, возможно, на территории Украины можно найти останки динозавров", - утверждает ученый.

Он добавил, что сейчас нет специалиста, который смог более точно указать возраст этих костей или зуба.

Малинский карьер

Стоит отметить, что это карьер давно известен тем, что там находят древние сокровища и невероятные останки животных. К примеру, ученые обнаружили в этом карьере окаменелости мегалодона, акулы-отодонтида, рыбы Labrodon, отодуса, фисогалеуса, птихода и селахий Striatolamia.

Ученые утверждают, что динозавры могли быть в этой местности

Еще в 2016 году кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Владимир Гриценко заявил, что на территории современной Украины могли жить динозавры много лет назад. Останки находили в Киевской области, а также в Крыму. И это были не только сухопутные, но и летающие, плавающие животные, хищники и травоядные.

"Их остатки в виде зубов можно также увидеть в меловых отложениях в Киевской области. Если поехать на север, на заводи на станции Пензевичи, то там, в гранитных карьерах в залежах мела есть останки динозавров", - заявил ученый в интервью для Gazeta.ua.

Он отметил, что в основном сейчас можно обнаружить только зубы динозавров, так как они лучше всего сохраняются.

"Были и хищные, и травоядные. Находят зубы преимущественно хищных и морских. Это ихтиозавры и плезиозавры - те, что утратили связь с сушей. На Закарпатье также могли существовать динозавры, но достоверно об этом не известно. Есть следы в Карпатском флише. Но они уже более молодой эпохи Палеоген - до 60 миллионов лет назад. Палеоген закончился 25 миллионов лет назад и началась новая жизнь. В Палеогене жили довольно крупные животные, но это уже были млекопитающие, где-то 4,5 метров роста", - объяснил Гриценко.