В киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка: пострадали две девушки (фото)

Инцидент произошел сегодня утром в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок".

Стекло с люка внезапно рухнуло одной девушке прямо на голову, а второй - на руку.

Одна из пострадавших рассказала, что маршрутчик "ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился", так как хотел поскорее набрать новых пассажиров, и не желал отставать от графика.

Очевидцы в маршрутке сняли на фото разбитое стекло в салоне транспорта, после чего кадры разместили в сети. Как видно на снимках, осколки так и остались на полу - убирать их маршрутчик не спешил.

В маршрутке №381 Буча - Академгородок на пассажиров упало стекло люка (фото: t.me/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущаются подобной ситуацией, и обсуждают реакцию - точнее ее полное отсутствие - водителя маршрутки на происшествие, а также в комментариях описывают другие инциденты в общественном транспорте.