В киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка: пострадали две девушки (фото)

В Киеве в маршрутке на пассажиров сверху упало стекло люка, и осколки разлетелись по салону. Пострадали две девушке в транспорте, однако водитель даже не предложил им помощи, а просто продолжал движение - мол, сбивается с графика и очень торопится.
Об этом 31 августа передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня утром в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок".
Стекло с люка внезапно рухнуло одной девушке прямо на голову, а второй - на руку.
Одна из пострадавших рассказала, что маршрутчик "ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился", так как хотел поскорее набрать новых пассажиров, и не желал отставать от графика.
Очевидцы в маршрутке сняли на фото разбитое стекло в салоне транспорта, после чего кадры разместили в сети. Как видно на снимках, осколки так и остались на полу - убирать их маршрутчик не спешил.
В маршрутке №381 Буча - Академгородок на пассажиров упало стекло люка (фото: t.me/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущаются подобной ситуацией, и обсуждают реакцию - точнее ее полное отсутствие - водителя маршрутки на происшествие, а также в комментариях описывают другие инциденты в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки - инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор.
Также мы писали о том, что недавно в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину.