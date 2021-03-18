В киевской лаборатории продавали справки об отсутствии COVID-19: цены "кусались"

Полицейские выяснили, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок.

Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований.

Они выдавались людям, которые планировали поездки заграницу, а также тем, у кого такие документы требовали на работе.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство.

Справки стоили от 900 гривен (фото: npu.gov.ua)