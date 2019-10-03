В киевской электричке орудовали наглые воры: в сеть попало видео "героев"

В электричке Киева чистили сумки двое наглых мошенников
В Киеве на станции электрички "Вышгородская" люди поймали дву предприимчивых воров, которые "облегчали" сумки пассажирам поезда. Инцидент произошел 2 октября. Неравнодушные граждани поймали мошенников и позвонили в полицию. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"На станции городской электрички "Вышгородская "по сумкам пассажиров работали эти двое. К счастью, благодаря неравнодушным гражданам кражи удалось избежать, а их - сдать в полицию", - написали под видео.
На ролике показано, что двое воров - это молодые люди ромской национальности. Одеты они нормально и не бедно.
Пользователи сети прокомментировали инцидент в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)