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В киевской электричке "модернизировали" выбитое окно очень странным способом: и так сойдет (фото)

Автор: Людмила Жукова

В электричке Киевпастранса неизвестные выбили окно. Но на предприятии решили не вставлять стекла, а просто заткнуть их бумажной рекламой.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.

В паблике отметили, что в одном из вагонов городской электрички кто-то разбил окно. Но сотрудники даже не убрали разбитое стекло, а просто заклеили окно рекламой.

"Это мелочи, потому что работники электрички проявили изобретательность и тупо взяли и заклеили это окно рекламой. Торопились так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры - прежде всего. Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть и другие клевые девизы", - написал автор поста.

В Киеве заклеили окно поезда рекламой (фото: Киев Оперативный)

В комментариях к фотографии украинцы написали, что стоимость проезда соответствует сервису в электричке.

  • Городская электричка к коммунальному транспорту никаким боком не принадлежит. Это Укрзалізниці. Потому и бардак там такой.
  • Уже давно нет, она под Киевпастрансом.
  • У машиніста, мабуть, в кишені є люба деталь, яка може знадобитись в дорозі із десяток вікон.
  • Стоимость проезда говорит за сервис. Чем дороже, тем еще хуже.

Как мы ранее писали, в сети показали, во что пассажиры превращают новенькую электричку от Укрзализныци.

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Укрзализныця