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По киевскому метро разгуливают "белые ходоки": что происходит

STYLERКурьезы    15.04.2019 - 15:45
По киевскому метро разгуливают "белые ходоки": что происходит
Игра престолов 8 сезон - в сети показали белых ходоков в киевском метро (фото: gameofthrones fandom/com)

8 сезон Игры престолов вызвал огромный ажиотаж среди поклонников во всем мире

В честь премьеры 8 сезона культового сериала "Игра престолов", которая состоялась 14 апреля, фанаты телешоу решили позабавить пассажиров киевского метро своеобразным "косплеем". Об этом сообщила журналистка Kseniia Pryzigley в Facebook.

Так двое мужчин, переодетых в "белых ходоков" разгуливали по станции метро "Майдан Незалежности" и предлагали желающим примерить корону Семи Королевств Вестероса.

В руках одного из "ходоков" была корона, а другой держал флаг с названием сериала.

По киевскому метро разгуливают &quot;белые ходоки&quot;: что происходит

Игра престолов 8 сезон - в сети показали белых ходоков в киевском метро (фото: facebook.com/pryzigley)

"Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - подписала журналистка забавное фото.

По киевскому метро разгуливают &quot;белые ходоки&quot;: что происходит

Игра престолов 8 сезон - в сети показали белых ходоков в киевском метро (фото: facebook.com/pryzigley)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.

Также в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов", которая вышла на экраны 14 апреля.

К слову, Уляна Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".

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