По киевскому метро разгуливают "белые ходоки": что происходит

8 сезон Игры престолов вызвал огромный ажиотаж среди поклонников во всем мире
В честь премьеры 8 сезона культового сериала "Игра престолов", которая состоялась 14 апреля, фанаты телешоу решили позабавить пассажиров киевского метро своеобразным "косплеем". Об этом сообщила журналистка Kseniia Pryzigley в Facebook.
Так двое мужчин, переодетых в "белых ходоков" разгуливали по станции метро "Майдан Незалежности" и предлагали желающим примерить корону Семи Королевств Вестероса.
В руках одного из "ходоков" была корона, а другой держал флаг с названием сериала.
Игра престолов 8 сезон - в сети показали белых ходоков в киевском метро (фото: facebook.com/pryzigley)
"Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - подписала журналистка забавное фото.
Игра престолов 8 сезон - в сети показали белых ходоков в киевском метро (фото: facebook.com/pryzigley)
Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.
Также в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов", которая вышла на экраны 14 апреля.
К слову, Уляна Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".