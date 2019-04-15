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По київському метро розгулюють "білі ходоки": що відбувається

STYLERКурйози    15.04.2019 - 15:45
По київському метро розгулюють "білі ходоки": що відбувається
Гра престолів 8 сезон - в мережі показали білих ходоків у київському метро (фото: gameofthrones fandom/com)

8 сезон Гри престолів викликав величезний ажіотаж серед шанувальників у всьому світі

На честь прем'єри 8 сезону культового серіалу "Гра престолів", яка відбулася 14 квітня, фанати телешоу вирішили потішити пасажирів київського метро своєрідним "косплеєм". Про це повідомила журналістка Kseniia Pryzigley в Facebook.

Так двоє чоловіків, переодягнених у "білих ходоків" розгулювали по станції метро "Майдан Незалежності" і пропонували бажаючим приміряти корону Семи Королівств Вестероса.

В руках одного з "ходоків" була корона, а інший тримав прапор з назвою серіалу.

По київському метро розгулюють &quot;білі ходоки&quot;: що відбувається

Гра престолів 8 сезон - в мережі показали білих ходоків у київському метро (фото: facebook.com/pryzigley)

"Їхала на роботу і очолила Вестерос. А кажуть, соціальні ліфти не працюють", - підписала журналістка кумедне фото.

По київському метро розгулюють &quot;білі ходоки&quot;: що відбувається

Гра престолів 8 сезон - в мережі показали білих ходоків у київському метро (фото: facebook.com/pryzigley)

Нагадаємо, раніше зірка "Ігри престолів" знялася в атмосферній фотосесії і розповіла про майбутнє весілля.

Також в мережу злили першу серію фінального сезону "Гри престолів", яка вийшла на екрани 14 квітня.

До речі, Уляна Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Ігри престолів".

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