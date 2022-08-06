UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семейства

Фото: в столичном зоопарке в семье альпак - пополнение (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке сообщили радостную новость, в семействе альпак родилась малышка. Ее назвали Луной.

Об этом событии рассказали на странице КГГА.

Детали пополнения

У мамы Ушки и папы Луиза Альберто родилась красавица Луна.

Малышка находится в открытом вольере, наслаждается теплым солнышком и пьет мамино молочко.

"Современный европейский зоопарк – это, прежде всего, комфортные условия для животных. Поэтому даже в сложное военное время работники Киевзоо продолжают приближать условия проживания его жителей к природным", - сказано в сообщении.

Сейчас в зверинце обустраивают зеленые острова и живописные озера, водяные распылители и бассейны, искусственные лианы, каменные гроты, песчаные насыпи, специальные кормушки и т.д.

Обеспеченные всем необходимым животные создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.

В Киевском зоопарке родилась альпака (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как сейчас работает Киевский зоопарк

Кассы зоопарка работают:

в понедельник – с 12:00 до 16:00
с вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00.
На территории зоопарка можно находиться до 17.30.

Взрослый билет стоит 130 гривен, детский 70. Дети до 5 лет - бесплатно.

Напомним, что в Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров.

А также мы писали, что в Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
зоопарки