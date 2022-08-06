В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семейства

Детали пополнения

У мамы Ушки и папы Луиза Альберто родилась красавица Луна.

Малышка находится в открытом вольере, наслаждается теплым солнышком и пьет мамино молочко.



"Современный европейский зоопарк – это, прежде всего, комфортные условия для животных. Поэтому даже в сложное военное время работники Киевзоо продолжают приближать условия проживания его жителей к природным", - сказано в сообщении.



Сейчас в зверинце обустраивают зеленые острова и живописные озера, водяные распылители и бассейны, искусственные лианы, каменные гроты, песчаные насыпи, специальные кормушки и т.д.



Обеспеченные всем необходимым животные создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.

В Киевском зоопарке родилась альпака (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как сейчас работает Киевский зоопарк

Кассы зоопарка работают:

в понедельник – с 12:00 до 16:00

с вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00.

На территории зоопарка можно находиться до 17.30.

Взрослый билет стоит 130 гривен, детский 70. Дети до 5 лет - бесплатно.