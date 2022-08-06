У Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімейства

У Київському зоопарку повідомили радісну новину, в сімействі альпак народилося малятко. Її назвали Луною.
Про цю подію розповіли на сторінці КМДА.
У мами Ушки та тата Луїза Альберто народилася красуня Луна.
Малятко знаходиться у відкритому вольєрі, насолоджується теплим сонечком і п'є мамине молочко.
"Сучасний європейський зоопарк - це, перш за все, комфортні умови для тварин. Тому навіть у складний воєнний час працівники Київзоо продовжують наближати умови проживання його мешканців до природних", - сказано в повідомленні.
Зараз у звіринці облаштовують зелені острови та мальовничі озера, водяні розпилювачі та басейни, штучні ліани, кам'яні гроти, піщані насипи, спеціальні годівниці тощо.
Забезпечені всім необхідним тварини створюють сім'ї та групи і радують відвідувачів малюками.
Каси зоопарку працюють:
у понеділок – з 12:00 до 16:00
з вівторка по неділю – з 10:00 до 16:00.
На території зоопарку можна перебувати до 17.30.
Дорослий квиток коштує 130 гривень, дитячий 70. Діти до 5 років - безплатно.
Нагадаємо, що в Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів.
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