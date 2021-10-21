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На киевском ж/д вокзале толкучка с самого утра из-за новых правил проезда (фото и видео)

Автор: Людмила Жукова

С 21 октября в Украине изменились правила проезда в транспорте из-за карантина. Из-за этого на киевском вокзале образовались огромные очереди.

Читайте подробности в нашем материале.

Что изменилось

С 21 октября для того, чтобы воспользоваться межобластным транспортом вам нужно иметь не только билет и удостоверение личности, но и ковид-сертификат о вакцинации от коронавируса. Если у вас его нет - нужно предъявить свежий результат тестирования, который действует 72 часа.

Эти правила не касаются общественного транспорта, курсирующего в рамках одной области. А также детей до 18 лет.

Ситуация на киевском железнодорожном вокзале

21 октября на Центральном киевском вокзале сотрудники проверяют у пассажиров необходимые документы по новым правилам. У кого нет сертификата о вакцинации и теста - направляют в пункт тестирования, который работает прямо тут - на вокзале. Такая услуга стоит 350 гривен. Это экспресс-тест и его результат вы получите через 10 минут. Если у вас нет сертификата и свежего тестирования - в вагон вас не пропустят.

Отметим, что подходит, как бумажный вариант документа, так и аналогичный в приложении "Дия".

Судя по всему, желающих делать тест на коронавирус прямо перед поездкой достаточно.

В Киеве на вокзале проверяют все документы у пассажиров (фото: РБК-Украина)

На Центральном вокзале Киева проверяют документы

Как мы ранее писали, карантин в Украине с 21 октября работает по новым правилам. В частности, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок.

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Киев