На київському ж/д вокзалі товкучка з самого ранку через нові правила проїзду (фото і відео)

Що змінилося

З 21 жовтня для того, щоб скористатися міжобласним транспортом вам потрібно мати не тільки квиток і посвідчення особи, а й ковід-сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Якщо у вас його немає - потрібно пред'явити свіжий результат тестування, який діє 72 години.

Ці правила не стосуються громадського транспорту, що курсує в рамках однієї області. А також дітей до 18 років.

Ситуація на київському залізничному вокзалі

21 жовтня на Центральному київському вокзалі співробітники перевіряють у пасажирів необхідні документи за новими правилами. У кого немає сертифіката про вакцинацію і тесту - направляють в пункт тестування, який працює прямо тут - на вокзалі. Така послуга коштує 350 гривень. Це експрес-тест і його результат ви отримаєте через 10 хвилин. Якщо у вас немає сертифіката і свіжого тестування - у вагон вас не пропустять.

Відзначимо, що підходить, як паперовий варіант документа, так і аналогічний в додатку "Дія".

Судячи з усього, бажаючих робити тест на коронавірус прямо перед поїздкою досить.

У Києві на вокзалі перевіряють всі документи у пасажирів (фото: РБК-Україна)

На Центральному вокзалі Києва перевіряють документи