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В киевском ТЦ орудуют наглые воры: крадут телефоны у всех на глазах

Киев, Четверг 23 июля 2020 09:55
В киевском ТЦ орудуют наглые воры: крадут телефоны у всех на глазах
В киевском ТЦ промышляют воры (коллаж РБК-украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали видео с кражей смартфона

В киевском ТЦ "Космополит" орудуют наглые воры, которые работают в паре. Так, один из мужчин у всех на глазах на стойке регистрации украл дорогой смартфон. Сейчас наглого вора ищет полиция. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вчера (21.07.2020) в ТЦ Космополит мужчина совершил кражу мобильного телефона. Может кто узнает его? Спасибо", - написали в сообщении на странице.

На видеоролике можно рассмотреть мужчину с короткой стрижкой и в маске, который аккуратно подходит к стойке и спокойно берет телефон. Далее видно, что его сопровождает сообщник, прикрывающий действия "товарища".

В киевском ТЦ орудуют наглые воры

Украинцы в комментариях возмутились действиями наглого вора, но отметили, что в наших реалиях нельзя оставлять ценные вещи у всех на виду.

  • Он би их еще на верхнею полку положил, бери не хочу, сами виноваты.
  • Нема чого залишати речі без нагляду.
  • Мужчина, у которого при летней жаре кофточка на сумке свисает, уже вызывает подозрения.
  • Он в маске, разве узнаете, но вот рядом лежал навороченный телефон он его не взял.
  • Парикмахерам покажите. Судя по видео стрижка свежая. Каждый парикмахер узнает свою работу.

Как мы ранее писали, в Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото).

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