В киевском ТЦ орудуют наглые воры: крадут телефоны у всех на глазах

В сети показали видео с кражей смартфона
В киевском ТЦ "Космополит" орудуют наглые воры, которые работают в паре. Так, один из мужчин у всех на глазах на стойке регистрации украл дорогой смартфон. Сейчас наглого вора ищет полиция. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Вчера (21.07.2020) в ТЦ Космополит мужчина совершил кражу мобильного телефона. Может кто узнает его? Спасибо", - написали в сообщении на странице.
На видеоролике можно рассмотреть мужчину с короткой стрижкой и в маске, который аккуратно подходит к стойке и спокойно берет телефон. Далее видно, что его сопровождает сообщник, прикрывающий действия "товарища".
В киевском ТЦ орудуют наглые воры
Украинцы в комментариях возмутились действиями наглого вора, но отметили, что в наших реалиях нельзя оставлять ценные вещи у всех на виду.
Как мы ранее писали, в Киеве дерзкий грабитель пытался обчистить авто, но его настигла карма (фото).