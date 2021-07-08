В киевском супермаркете ссора в очереди к кассе закончилась поножовщиной

ЧП произошло в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе столицы.

Как выяснилось, ссора вспыхнула между двумя посетителями супермаркета, которые стояли в очереди в кассу. После того как произошла поножовщина, очевидцы инцидента вызвали для пострадавшего "скорую помощь".

В Киеве в супермаркете посетитель ранил ножом мужчину в очереди к кассе (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Мужчине с ножевым ранением в область живота потребовалась срочная госпитализация. Сейчас им занимаются медики.

Агрессивного покупателя с ножом задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киева, который ранее "попадал в поле зрения правоохранителей".

Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Киевлянин ранил ножом мужчину в супермаркете из-за ссоры возле кассы (фото: kyiv.npu.gov.ua)