В киевском парке уничтожают озеро: нечистоты постоянно сливают в водоем (фото)

В Голосеевском парке Киева творится настоящий беспредел. Уже не в первый раз в одно из озер, которое входит в группу Ореховатских прудов, сливают нечистоты и химические отходы. На жалобы активистов и неравнодушных граждан района - нет никакой реакции.

Что происходит с озерами

На снимках можно увидеть невооруженным взглядом, во что превращаются озера в парке.

Отметим, что отходы сливаются в пруд из коллекторной трубы. Это происходит уже не в первый раз. В прошлый раз от подобного действия на озере погибла вся рыба, а утки, которые обитают тут многие годы, вынуждены были искать себе новый дом.

В Голосеевском парке уничтожают озеро (фото: Нина Ночь/Facebook)

Почему молчит власть

Неравнодушные граждане Голосеевского района сразу же проинформировали городские службы о случившемся еще 24 октября. Пока никакой реакции от них не последовало. Киевляне предполагают, что кто-то целенаправленно сливает отходы уже далеко не первый раз.

Для справки

Голосеевский парк - это Национальный природный парк, он основан в 1957 году, а в 1964 году назван в честь Максима Рыльского. Композиционной осью парка является каскад из четырех прудов площадью около 6 га, расположенный вдоль долины ручья Ореховатка. Отсюда и название у прудов - Ореховатские. На нижнем пруду (возле Голосеевской площади) обустроена лодочная станция.