В киевском метро произошло ЧП: появилось тревожное сообщение

В метро Киева 24 января произошло чрезвычайное происшествие. На момент 18.15 вечера в метрополитене закрыли пять станций столичной подземки. На вход и выход закрыты "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Дворец спорта". Работа этих станций прекращена из-за сообщения о минировании. Информация появилась на официальной странице киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - сказано в сообщении.

На данный момент специальные службы проводят полную проверку метрополитена на этих пяти станциях.

Украинцы в соцсетях сообщают, что на пересадку эти станции тоже закрыты.

Как мы ранее писали, возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки.

К слову, ранее в метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться.