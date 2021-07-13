В киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой: "деградация человечества"

В метро Киева малолетние блогеры устроили настоящий переполох. На станции метро "Арсенальная" они зашли в вагон и начали делать рекламу своего паблика в соцсетях.
Об этом сообщается на странице "Ху*вый Киев" в Instagram.
Отмечается, что инцидент произошел 12 июля около 14.00.
"Сегодня в 14:40 на станции метро Арсенальная около пяти "блогеров" зашло в вагон и начали делать рекламу своего паблика в инстаграме. Одному пассажиру это не понравилось. Ваше мнение?" - подписал видео автор.
На видео пожилой мужчина сделал замечание подросткам, так как они забрызгали молоком и хлопьями весь вагон.
В комментариях пользователи единогласно согласились, что такие выходки - это "деградация человечества".
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