В киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой: "деградация человечества"

Отмечается, что инцидент произошел 12 июля около 14.00.

"Сегодня в 14:40 на станции метро Арсенальная около пяти "блогеров" зашло в вагон и начали делать рекламу своего паблика в инстаграме. Одному пассажиру это не понравилось. Ваше мнение?" - подписал видео автор.

На видео пожилой мужчина сделал замечание подросткам, так как они забрызгали молоком и хлопьями весь вагон.

В комментариях пользователи единогласно согласились, что такие выходки - это "деградация человечества".