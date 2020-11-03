В киевском метро образовалось столпотворение: стоит ли ожидать новых заболевших COVID-19

Во вторник, 3 ноября, в киевском метро собралась толпа на пересадочных станциях "Золотые Ворота" и "Льва Толстого". И хотя люди были в масках, но находились они очень плотно прижаты друг к другу.

Видео толкучки опубликовал "Чарівний Київ" на своей странице в Facebook.

"Пересадочные станции "Золотые Ворота" и "Льва Толстого" сейчас выглядят так. За прошедшие сутки в Киеве 789 человек заразились коронавирусом, и скоро столица окажется в красной зоне. Но вы никому, потому что это секрет", - говорится в подписи к видео.

Толпа в метро Киева (видео: facebook.com/CH.Kyiv)

В киевском метрополитене рассказали, что станцию метро "Крещатик" перекрыли на вход и выход из-за анонима, который сообщил, что станция заминирована.

Специалисты проверили "Крещатик" на наличие взрывоопасных предметов, и ничего обнаружено не было. В данное время станцию и пересадку открыли для пассажиров.

Напомним, в метро Киева отожгла полураздетая пассажирка, которая заставила краснеть мужчин. Девушка устроила дикие танцы на перроне, которые затем продолжились в вагоне.

Девушка сначала просто пританцовывала, а когда зашла в вагон, протянула руки вверх, уперлась в дверь и устроила танцы с элементами тверка.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле станции метро "Минская" мужчину забили насмерть. Он еще некоторое время находился в сознании, но скончался через десять минут, так и не дождавшись приезда "скорой" помощи.