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В киевском метро образовалась огромная толкучка из-за ремонта эскалаторов

Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 23 февраля, на столичной станции метро "Лукьяновская" образовалась огромная толпа людей. Это произошло после того, как на станции начался капитальный ремонт эскалаторов.

Видео большого количества людей в вестибюле станции опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

На видео видно, что людей в метро очень много и очередь к турникетам продвигается крайне медленно. Стоит также учитывать, что сейчас час пик и многие возвращаются с работы.

Отметим, что киевский метрополитен вчера, 22 февраля, предупредил жителей и гостей столицы о том, что с сегодняшнего дня начинается капитальный ремонт эскалаторов, который продлится до января 2022 года.

Плановые капитальные ремонты проводятся примерно раз в 10-11 лет после пробега в 150 тысяч км. Во время такого ремонта эскалатор полностью разбирают и заменяют изношенные запчасти и т.д.

"На станции "Золотые ворота" завершены ремонтные работы всех шести эскалаторов, а на станции "Майдан Незалежности" работы еще продолжаются",- сообщили в метрополитене.

За первую половину февраля эскалаторы киевского метрополитена 73 раза останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях. Это делалось, чтобы избежать травмирования пассажиров.

Еще 46 раз эскалаторы метро останавливали из-за попадания посторонних предметов: монет, каблуков, одежды и т.д.

Напомним, вчера огромные очереди образовались на станции метро "Харьковская".

Ранее в метро Киева неадекват отличился мерзкой выходкой у пассажиров на глазах.

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