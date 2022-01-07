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В киевском метро неадекват устроил представление на рельсах и парализовал работу подземки (видео)

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Киев, Пятница 07 января 2022 18:26
В киевском метро неадекват устроил представление на рельсах и парализовал работу подземки (видео) Коллаж РБК-Украина: в киевском метро "отличился" пьяный пассажир, заблокировав движение поездов
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на станции метро "Теремки" пьяный мужчина на платформе вылез на пути на рельсы и стал рассказывать о вечном с бутылкой в руках. Из-за действий неадеквата движение поездов было парализовано на "синей ветке" на некоторое время, а самого нетрезвого оратора пассажиры вытащили самостоятельно.

Инцидент 7 января, на Рождество, снял на видео очевидце, после чего кадры были опубликованы на Facebook-странице "Оперативный".

Отмечается, что в этот момент в подземке не было правоохранителей, чтобы сразу отреагировать на "выступление" мужчины на рельсах.

"30 минут не шли поезда, потому что не было полицейских. В результате людям надоело ждать и они сами его вытащили", - говорится в публикации.

На кадрах видно, что нетрезвый пассажир вел себя не буйно, но спокойным тоном продолжал свою речь перед "публикой", которая, в свою очередь, упрашивала мужчину подняться на перрон и протягивала руки, чтобы помочь.

После того как неадеквата достали, он еще "пару минут погулял по станции, и только тогда пришли дежурные правоохранители".

Позже стало известно, что на мужчину составили несколько административных протоколов:

  • за мелкое хулиганство,
  • за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
  • за нарушение правил карантина - он был без маски.

Также появилась информация, что пьяного пассажира подземки увезли на "скорой". Кроме того правоохранители уточнили, что на самом деле движение поездов останавливали - так как необходимо было обесточить контактный рельс - не на полчаса, а минут на 10.

Видео: в Киеве на станции метро "Теремки" пьяный пассажир отличился выходкой

Ранее сообщалось, что перед этим в Киеве из-за неадекватных действий пассажира останавливали движение поездов в метро на станции "Контрактовая площадь".

Также мы писали, что в Харькове машинист метро отколошматил пассажира с пивом, а саму драку сняли на видео очевидцы.

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