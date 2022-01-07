У київському метро неадекват влаштував виставу на рейках і паралізував роботу підземки (відео)
У Києві на станції метро "Теремки" п'яний чоловік на платформі виліз на колії на рейки та став розповідати про вічне з пляшкою в руках. Через дії неадеквата рух поїздів було паралізовано на "синій гілці" на деякий час, а самого нетверезого оратора пасажири витягли самостійно.
Інцидент 7 січня, на Різдво, зняв на відео очевидці, після чого кадри були опубліковані на Facebook-сторінці "Оперативний".
Зазначається, що в цей момент в підземці не було правоохоронців, щоб відразу відреагувати на "виступ" чоловіка на рейках.
"30 хвилин не йшли потяги, тому що не було поліцейських. В результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли", - йдеться в публікації.
На кадрах видно, що нетверезий пасажир поводився не буйно, але спокійним тоном продовжував свою промову перед "публікою", яка, своєю чергою, просила чоловіка піднятися на перон і простягала руки, щоб допомогти.
Після того як неадеквата дістали, він ще "пару хвилин погуляв по станції, і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці".
Пізніше стало відомо, що на чоловіка склали кілька адміністративних протоколів:
- за дрібне хуліганство,
- за появу в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння,
- за порушення правил карантину - він був без маски.
Також з'явилася інформація, що п'яного пасажира підземки відвезли на "швидкій". Крім того, правоохоронці уточнили, що насправді рух поїздів зупиняли - бо необхідно було знеструмити контактну рейку - не на пів години, а хвилин на 10.
Відео: у Києві на станції метро "Теремки" п'яний пасажир відзначився витівкою
Раніше повідомлялося, що перед цим у Києві через неадекватні дії пасажира зупиняли рух поїздів у метро на станції "Контрактова площа".
Також ми писали, що в Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом, а саму бійку зняли на відео очевидці.