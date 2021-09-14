В Киеве пьяный неадекват остановил движение поездов в метро: в сети появилось видео
В Киеве на платформе станции метро "Контрактовая площадь" нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, а затем прыгнул на рельсы.
Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook. Он стал свидетелем этого события.
По словам Кипиани, пьяный пассажир пять минут нарушал покой на "Контрактовой".
"Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. Наконец нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", - написал журналист.
В частности, движение было остановлено на 5-7 минут.
Выпивший мужчина остановил движение столичного метро (facebook.com/vakhtang.kipiani)
В столичной полиции подтвердили сайту "Сегодня"указанный инцидент.
"Поезд в метро стоял две минуты, пока мужчина вылезал на перрон. Мужчина вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Он воспользовался суматохой на перроне и убежал в сторону выхода из метро. Полицейскому не удалось его догнать и задержать. На данный момент его личность не установлена ", - рассказали правоохранители.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- Полицейский сделал все верно, потому что никто не знает чем бы закончилось, если бы начал примерять физическую силу;
- Среди полицейских вообще очень много беспомощных. Когда меня били, эти полицейские мало того, что 40 минут ехали, так никто никого не задержали;
- Больше всего поражает в комментариях вопрос: "А что должен был делать правоохранитель?" Он должен был охранять наше право на безопасное пользование общественным транспортом. За это мы с вами платим ему заработную плату;
- Полицейский поступил очень правильно, а то на выходе имели бы 2 трупа, дело в том что по рейсам идет высокое напряжение и если полицейский бы полез за тем болваном, то шанс попасть двум людям под высокое напряжение был бы высок.
Ранее мы сообщали, что в киевском метро произошел коллапс и люди не могут попасть в подземку.
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