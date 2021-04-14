Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и ввели вход по специальным пропускам. На десятый день карантина толкучка возле станций метро все равно сохраняется.
Об этом сообщили на видео, опубликованном на странице в Facebook Киев Оперативный.
Так на странице показали видео со входа в метро станции "Вокзальная". Люди не соблюдают социальную дистанцию, толпятся возле дверей.
"Карантин, коронавирус, специальные пропуска, социальное дистанцирование и даже идеи о закрытии границ областей. Чтобы что? Киев, станции метро Вокзальная", - подписали видео.
В Киеве показали очередь в метрополитен в карантин
В комментариях украинцы возмущаются таким карантином в столице и пишут про двойные стандарты. Некоторые спрашивают, неужели все эти пассажиры едут по специальным пропускам.
Напомним, что 14 апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве.
Как мы писали ранее, в Киеве разрешат посидеть в ресторанах и кафе.