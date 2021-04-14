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Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят

Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и ввели вход по специальным пропускам. На десятый день карантина толкучка возле станций метро все равно сохраняется.

Об этом сообщили на видео, опубликованном на странице в Facebook Киев Оперативный.

Так на странице показали видео со входа в метро станции "Вокзальная". Люди не соблюдают социальную дистанцию, толпятся возле дверей.

"Карантин, коронавирус, специальные пропуска, социальное дистанцирование и даже идеи о закрытии границ областей. Чтобы что? Киев, станции метро Вокзальная", - подписали видео.

В Киеве показали очередь в метрополитен в карантин

В комментариях украинцы возмущаются таким карантином в столице и пишут про двойные стандарты. Некоторые спрашивают, неужели все эти пассажиры едут по специальным пропускам.

  • Это все по специальным пропускам? Очень интересно.
  • Слушайте, а какой смысл тогда было переводить транспорт "только по пропускам"? Народ толпами ездит на метро.
  • А говорять криза, в людей немає коштів на хліб.
  • Локдаун работает... Что сказать. Так и школы, садики скоро откроем, в маршрутки всех пустят. Не зря израильский врач назвал наш локдаун "детским садом"...
  • Какой эффективный локдаун! И без пропуска никого не пускают, да? Смысл был вообще это все начинать...

Напомним, что 14 апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве.

Как мы писали ранее, в Киеве разрешат посидеть в ресторанах и кафе.

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