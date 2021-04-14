Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят

Так на странице показали видео со входа в метро станции "Вокзальная". Люди не соблюдают социальную дистанцию, толпятся возле дверей.

"Карантин, коронавирус, специальные пропуска, социальное дистанцирование и даже идеи о закрытии границ областей. Чтобы что? Киев, станции метро Вокзальная", - подписали видео.

В Киеве показали очередь в метрополитен в карантин

В комментариях украинцы возмущаются таким карантином в столице и пишут про двойные стандарты. Некоторые спрашивают, неужели все эти пассажиры едут по специальным пропускам.

Это все по специальным пропускам? Очень интересно.

Слушайте, а какой смысл тогда было переводить транспорт "только по пропускам"? Народ толпами ездит на метро.

А говорять криза, в людей немає коштів на хліб.

Локдаун работает... Что сказать. Так и школы, садики скоро откроем, в маршрутки всех пустят. Не зря израильский врач назвал наш локдаун "детским садом"...

Какой эффективный локдаун! И без пропуска никого не пускают, да? Смысл был вообще это все начинать...

Напомним, что 14 апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве.