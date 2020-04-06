В киевском Гидропарке стычки с полицией из-за карантина: людей не пускают тренироваться

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 6 апреля. После введения новых ограничений людям запретили выходить на спортивные площадки, парки и скверы. Исключения только для владельцев собак. В киевском Гидропарке утром 6 апреля разгорелся скандал. Полиция перекрыла вход людям, которые пришли потренироваться на площадку.

Люди начали говорить полиции, что их действия незаконны и перечат конституционным правам человека.

"Вводите чрезвычайное положение и тогда ограничивайте", – кричал мужчина.

Отметим, что обе стороны конфликта вели себя без грубостей. Мужчина в спортивной форме объяснял свои права и снимал действия силовиков на камеру телефона. Полиция тоже вела себя адеквтно. Но все-таки двух участников конфликта забрали в отделение.

В Киеве активисты требовали пропустить их на спортплощадку (YouTube/Обозреватель)

Как мы ранее писали, в Киеве "качки" с Гидропарка напали на журналистку: видео и детали ЧП.