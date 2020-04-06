У київському Гідропарку сутички з поліцією через карантин: людей не пускають тренуватися

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Після введення нових обмежень людям заборонили виходити на спортивні майданчики, парки і сквери. Виключення тільки для власників собак. У київському Гідропарку вранці 6 квітня розгорівся скандал. Поліція перекрила вхід людям, які прийшли потренуватися на майданчик.

Люди почали говорити поліції, що їх дії незаконні і суперечать конституційним правам людини.

"Введіть надзвичайний стан і тоді обмежуйте", – кричав чоловік.

Відзначимо, що обидві сторони конфлікту вели себе без грубощів. Чоловік у спортивній формі пояснював свої права і знімав дії силовиків на камеру телефону. Поліція теж вела себе адеквтно. Але все-таки двох участників конфлікту забрали у відділення.

У Києві активісти вимагали пропустити їх на спортмайданчик (YouTube/Обозревтель)

Як ми раніше писали, у Києві "качки" з Гідропарку напали на журналістку: відео та деталі події.