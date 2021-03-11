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В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб и начали турниры

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 17:22
В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб и начали турниры В Доме профсоюзов открыли покерный клуб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Доме профсоюзов открыли покерный клуб, против чего зимой активно выступал Минкульт Украины. Сегодня в здании, где во время Революции Достоинства при пожаре погибли люди, уже стартовали первые турниры. Они продлятся до конца недели.

Это 11 марта подтвердили "РБК-Украина" в администрации клуба.

В клубе заверили, что в работе были учтены все действующие карантинные ограничения.

Сегодня в клубе спортивного покера "Full House Khreschatyk", который открылся в здании по адресу ул. Крещатик, 18, проводят первый и вторые игры.

Турниры продлятся с 11 по 14 марта.

"Внимание! Придерживаясь ограничений, действующих во время адаптивного карантина в Украине, все соревнования проводятся в формате 6-max, максимальное количество участников турнира - 60 игроков", - говорится в заявлении на Facebook-странице клуба.

Также уже представлен график, когда будут проводиться турниры.

В администрации заверили, что переносить их проведение не планируют.

В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб и начали турниры

В Доме профсоюзов в Киеве заработал покерный клуб (фото: facebook.com/fullhousekyiv)

Напомним, что в конце января глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что для "спортивного покера" в киевском Доме профсоюзов - не место. Также он проинформировал, что министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

Добавим, что в 2018 году в Украине покер признали видом спорта, объяснив это тем, что спортивный покер - интеллектуальная игра, а не азартная.

Как говорилось в журналистском расследовании "Слідство.інфо", в подвале столичного Дома профсоюзов хотят открыть казино площадью 1 тысяча квадратных метров, замаскированное под спортивный покерный клуб.

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