Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали

Метро в Киеве с 15 апреля работает по новому улучшенному графику. С сегодняшнего дня сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов.
Об этом сообщил киевский метрополитен на своей Facebook-странице.
Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" – "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" – "Театральная".
Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 30 минут.
На красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
На синей линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
На зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
"Золотые ворота" – "Театральная"
"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"
Без остановки поезда будут следовать станции:
"Майдан независимости"
"Кловская".
Внимание, график работы может оперативно меняться по необходимости.
Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
Как мы ранее писали, в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение.