UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевское метро с сегодняшнего дня работает по новому графику: все детали

Фото: как работает метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Метро в Киеве с 15 апреля работает по новому улучшенному графику. С сегодняшнего дня сегодня на синей и зеленой линии возобновлено круговое движение поездов.

Об этом сообщил киевский метрополитен на своей Facebook-странице.

Также на красной линии круговое движение между станциями "Академгородок" – "Шулявская" и двустороннее движение между станциями "Шулявская" – "Театральная".

Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 30 минут.


Как следуют поезда

На красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
На синей линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
На зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Какие пересадочные станции работают

"Золотые ворота" – "Театральная"
"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Без остановки поезда будут следовать станции:
"Майдан независимости"
"Кловская".

Внимание, график работы может оперативно меняться по необходимости.

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Как мы ранее писали, в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро