Київське метро відсьогодні працює за новим графіком: всі деталі

Метро в Києві з 15 квітня працює за новим покращеним графіком. З сьогоднішнього дня сьогодні на синій і зеленій лінії відновлено круговий рух поїздів.
Про це повідомив Київський метрополітен на своїй Facebook-сторінці.
Також на червоній лінії круговий рух між станціями "Академмістечко" – "Шулявська" та двосторонній рух між станціями "Шулявська" - "Театральна".
Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях - 30 хвилин.
На червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
На синій лінії від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
На зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
"Золоті ворота – "Театральна"
"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"
Без зупинки поїзди будуть слідувати станції:
"Майдан Незалежності"
"Кловська".
Увага, графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.
Метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
Як ми раніше писали, у Київську область повернулася вода, електрика і газопостачання.