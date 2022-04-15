ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київське метро відсьогодні працює за новим графіком: всі деталі

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 11:28
Київське метро відсьогодні працює за новим графіком: всі деталі Фото: як працює метро в Києві (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Метро в Києві з 15 квітня працює за новим покращеним графіком. З сьогоднішнього дня сьогодні на синій і зеленій лінії відновлено круговий рух поїздів.

Про це повідомив Київський метрополітен на своїй Facebook-сторінці.

Також на червоній лінії круговий рух між станціями "Академмістечко" – "Шулявська" та двосторонній рух між станціями "Шулявська" - "Театральна".

Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях - 30 хвилин.

Як слідують поїзди

На червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
На синій лінії від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
На зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Які пересадочні станції працюють

"Золоті ворота – "Театральна"
"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди будуть слідувати станції:
"Майдан Незалежності"
"Кловська".

Увага, графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

Метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Київське метро відсьогодні працює за новим графіком: всі деталі

Як ми раніше писали, у Київську область повернулася вода, електрика і газопостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку