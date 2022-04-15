Київське метро відсьогодні працює за новим графіком: всі деталі

Метро в Києві з 15 квітня працює за новим покращеним графіком. З сьогоднішнього дня сьогодні на синій і зеленій лінії відновлено круговий рух поїздів.

Про це повідомив Київський метрополітен на своїй Facebook-сторінці.

Також на червоній лінії круговий рух між станціями "Академмістечко" – "Шулявська" та двосторонній рух між станціями "Шулявська" - "Театральна".

Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях - 30 хвилин.

Як слідують поїзди

На червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

На синій лінії від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

На зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Які пересадочні станції працюють

"Золоті ворота – "Театральна"

"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди будуть слідувати станції:

"Майдан Незалежності"

"Кловська".



Увага, графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

Метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.