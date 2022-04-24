ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фото

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 12:19
Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фото Как живет киевский зоопарк во время войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Киевский зоопарк продолжает свою работу в условиях войны. Все работники зверинца находятся на месте и заботятся, чтобы животные были ухожены, накормлены и здоровы. Работы у них прибавилось, так как столичный зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины.

Об этом рассказали в КГГА и показали невероятно милые фотографии животных.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину киевский зоопарк приютил у себя более 140 животных, о которых не смогли позаботиться хозяева. Это попугаи, черепашки и другие звери.

А недавно в зверинец эвакуировали и беженцев из Харькова – в столичный зоопарк приехала красавица-тигрица Далила.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоРассказали работники зоопарка и о постоянных жителях Киевского зверинца. Малыш-лемур Байрактар уже немного подрос.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоЕдинственная в Украине горилла Тони стал лучше кушать, у него появился аппетит и хорошее настроение.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоСлон Хорас научился самостоятельно уходить в укрытие сразу, как слышит сигнал воздушной тревоги.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоЗебры, которые 23 дня из-за взрывов боялись выйти на воздух – снова стали гулять под открытым небом.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоЕсли у вас есть возможность и желание поддержать киевский зоопарк – то это сделать просто. Нужно лишь купить благотворительный билет. Как это сделать – смотрите по этой ссылке.

Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоКиевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фотоВсе фото животных из Киевского зоопарка - Алексей Самсонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Мариуполя эвакуировалась вместе со своим лучшим другом – петухом Тошей.

А также рассказывали о том, что Дмитрий Кулеба приютил "осиротевшего" щенка из Мариуполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные зоопарки
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ