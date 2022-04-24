Киевский зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины: невероятно милые фото

Киевский зоопарк продолжает свою работу в условиях войны. Все работники зверинца находятся на месте и заботятся, чтобы животные были ухожены, накормлены и здоровы. Работы у них прибавилось, так как столичный зоопарк принял беженцев из других зверинцев Украины.

Об этом рассказали в КГГА и показали невероятно милые фотографии животных.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину киевский зоопарк приютил у себя более 140 животных, о которых не смогли позаботиться хозяева. Это попугаи, черепашки и другие звери.

А недавно в зверинец эвакуировали и беженцев из Харькова – в столичный зоопарк приехала красавица-тигрица Далила.

Рассказали работники зоопарка и о постоянных жителях Киевского зверинца. Малыш-лемур Байрактар уже немного подрос.

Единственная в Украине горилла Тони стал лучше кушать, у него появился аппетит и хорошее настроение.

Слон Хорас научился самостоятельно уходить в укрытие сразу, как слышит сигнал воздушной тревоги.

Зебры, которые 23 дня из-за взрывов боялись выйти на воздух – снова стали гулять под открытым небом.

Если у вас есть возможность и желание поддержать киевский зоопарк – то это сделать просто. Нужно лишь купить благотворительный билет. Как это сделать – смотрите по этой ссылке.

Все фото животных из Киевского зоопарка - Алексей Самсонов.