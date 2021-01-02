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Киевский врач объяснил, почему "скорые" не спешат на "ковидные" вызовы: вполне могут потерпеть

Автор: Владимир Костырин

После обращений к медикам больных COVID-19 или с подозрением на заражение бригады "скорой помощи" не могут приезжать сразу же, так как врачам требуется время на одевание защитных комбинезонов, и большинство таких вызовов не являются экстренными.

Об этом рассказал руководитель выездной бригады киевского Центра экстренной медицинской помощи Феликс Лидерман, передает ТСН.

По словам специалиста по медицине неотложных состояний, больной "вполне может некоторое время терпеть свою температуру" и принимать жаропонижающие.

"Кислород, к счастью, тоже показан далеко не всем", - добавил он.

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Лидерман также объяснил, почему отличается время прибытия бригады медиков в случае "коронавирусного" вызова и, к примеру, к больному с проблемами сердца.

"Если придут одновременно вызовы, где будет звучать, например, "плохо с сердцем, умирает" или двусторонняя пневмония с направлением, и свободных бригад не будет, последний вызов может и постоять. Все имеет широкий диапазон и зависит от многих переменных", - отметил он.

Также руководитель выездной бригады напомнил, что, согласно вступившему в силу с 1 января 2021-го закону об экстренной помощи, "скорая" на экстренные вызовы в пределах района обслуживания должна прибыть в течение 10 минут, а на неэкстренные - в течение 20 минут.

"Во втором случае бригады норматива, в основном, придерживаются. При большой нагрузке опоздания возможны. Но при этом все равно вызовы сортируются, и на экстренные вызовы "скорые" пытаются направить быстро", - подытожил он.

Ранее мы сообщали, что в Украине "скорые" теперь работают по новым правилам, и рассказывали, к кому могут не приехать.

Напомним также, что в Минздраве недавно объяснили, в каких случаях пациентов с подозрением на коронавирус госпитализируют.

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