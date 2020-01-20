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Киевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробности

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 19:56
Киевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробности
ТРЦ Атмосфера (фото: коллаж РБК-Украина)

Киевский ТРЦ Атмосфера попал в скандал из-за рекламы на русском языке

ТРЦ Атмосфера оскандалился из-за рекламы на русском языке. При этом по закону с 16 января 2020 года вся реклама на должна быть выполнена на государственном языке. Об этом написал украинский общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook.

Информация для общего ознакомления должна подаваться на государственном языке, то есть украинском. К такой информации относятся указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.

Но в ТРЦ Атмосфера реклама подается на русском языке, и об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовал Смолий.

Киевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробностиКиевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробностиКиевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробностиКиевский ТРЦ угодил в языковой скандал: все подробности

ТРЦ Атмосфера (фото: facebook.com/Андрей Смолий)

Он также отметил, что будет обращаться в соответствующие службы касательно нарушений, которые были зафиксированы в данном торговом центре.

Напомним, что Zara в Украине попала в крупный языковой скандал после того, как ответила покупателю из Киева, что сайт компании не позволяет осуществлять покупки из Украины на украинском языке.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця возмутила людей своим отношением к пассажирам, а именно выходкой проводницы в Ивано-Франковске.

Дело в том, что проводница попросила мужчину предъявить паспорт. Она обратилась к нему на русском языке, а он в свою очередь ответил на украинском, что не понимает ее, и попросил перейти на государственный язык. Но женщина отказалась его пускать в поезд.

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