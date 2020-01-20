Київський ТРЦ потрапив у мовний скандал: усі подробиці

ТРЦ Атмосфера (фото: колаж РБК-Україна)

Київський ТРЦ Атмосфера потрапив у скандал через рекламу російською мовою

ТРЦ Атмосфера оскандалився через рекламу російською мовою. При цьому за законом з 16 січня 2020 року вся реклама повинна бути виконана державною мовою. Про це написав український громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці в Facebook.

Інформація для загального ознайомлення повинна подаватися державною мовою, тобто українською. До такої інформації належать вказівники, вивіски, повідомлення, написи і т. д.

Але в ТРЦ Атмосфера реклама подається російською мовою, і про це свідчать фотографії, які опублікував Смолій.

ТРЦ Атмосфера (фото: facebook.com/Андрій Смолій)

Він також зазначив, що буде звертатися у відповідні служби щодо порушень, які були зафіксовані в цьому торговому центрі.

Нагадаємо, що Zara в Україні потрапила у великий мовний скандал після того, як відповіла покупцеві з Києва, що сайт компанії не дозволяє здійснювати покупки з України українською мовою.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця обурила людей своїм ставленням до пасажирів, а саме витівкою провідниці в Івано-Франківську.

Справа в тому, що провідниця попросила чоловіка пред'явити паспорт. Вона звернулася до нього російською мовою, а він у свою чергу відповів українською, що не розуміє її, і попросив перейти на державну мову. Але жінка відмовилася його впускати в поїзд.