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Когда откроют метро в Киеве: появилось важное заявление

STYLERЖизнь    26.04.2020 - 17:16
Когда откроют метро в Киеве: появилось важное заявление
Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене рассказали о начале работы подземки после карантина

Метро в Киеве остановлено на время карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в СМИ начала распространятся информация о датах с возможным запуском метро. В метрополитене же подчеркнули, что не давали официальных комментариев по поводу дат, связанных с возобновления работы подземки.

Администрация столичного метрополитена на своих страницах в соцсетях призвала граждан проверять информацию и искать новости по поводу возобновления работы метрополитена только на официальных ресурсах.

Официальными страницами киевской подземки являются сайт metro.kyiv.ua и страницы в соцсетях Facebook и Twitter: Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). В метрополитене также подчеркнули, что у них нет Telegram-канала.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ о возможных датах – не соответствует действительности. Согласно постановлению Кабмина сейчас карантинные меры, в том числе касательно метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

Когда откроют метро в Киеве: появилось важное заявление

Скриншот с metro.kiev.ua

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, общественный транспорт в Киеве будет запускаться поэтапно. Он также заявил, что массовое скопление людей в общественном транспорте – это самый главный риск заражения СOVІD-19. Шмыгаль также отметил, что не нужно рассчитывать на то, что столичный метрополитен будет запущен до 11 мая.

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