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Коли відкриють метро в Києві: з'явилася важлива заява

STYLERЖиття    26.04.2020 - 17:16
Коли відкриють метро в Києві: з'явилася важлива заява
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені розповіли про початок роботи підземки після карантину

Метро у Києві зупинено на час карантину через пандемію коронавірусу. При цьому у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про дати з можливим запуском метро. У метрополітені ж наголосили, що не давали офіційних коментарів з приводу дат, пов'язаних з відновлення роботи підземки.

Адміністрація столичного метрополітену на своїх сторінках у соцмережах закликала громадян перевіряти інформацію і шукати новини з приводу відновлення роботи метрополітену тільки на офіційних ресурсах.

Офіційними сторінками київської підземки є сайт metro.kyiv.ua та сторінки у соцмережах Facebook і Twitter: Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert (зміни в роботі). У метрополітені також підкреслили, що у них немає Telegram-каналу.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ про можливі дати – не відповідає дійсності. Згідно з постановою Кабміну зараз карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжені до 11 травня", - йдеться в повідомленні.

Коли відкриють метро в Києві: з'явилася важлива заява

Скріншот з metro.kiev.ua

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, громадський транспорт в Києві буде запускатися поетапно. Він також заявив, що масове скупчення людей в громадському транспорті – це найголовніший ризик зараження СOVІD-19. Шмигаль також зазначив, що не треба розраховувати на те, що столичний метрополітен буде запущений до 11 травня.

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